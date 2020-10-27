Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

Кличко показав, як будують Подільсько-Воскресенський міст

Відео
Укрінформ
Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не зупиняються, наразі встановлюють арочну конструкцію мосту в проєктне положення.

Як передає Укрінформ, про це міський голова Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Фейсбуці та оприлюднив відео про те, що відбувається на будівництві мосту.

«Роботи на Подільсько-Воскресенському мостовому переході не зупиняються. Зокрема, триває процес встановлення арочної конструкції мосту в проєктне положення. Фахівці постійно контролюють навантаження на ванти, що тримають конструкцію. А в напрямку Троєщини вже готові опори для майбутніх прогонів мосту", - повідомив Кличко.

Також за його словами, триває процес бетонування проїжджої частини на Русанівських садах.

"Там, до речі, паралельно бетонують основу для майбутньої гілки метрополітену. А з боку Подолу ми розпочинаємо важливий етап – встановлення багатотонних прогонів у бік вулиць Верхній та Нижній Вали. Для цього зібрали понтонну платформу. На ній уже змонтували потужні домкрати, за допомогою яких встановлять металеві конструкції мосту», – зазначив Кличко.

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Як повідомлялось Подільсько-Воскресенський міст зводять уже 27 років, строк здачі постійно відкладають. За цей час неодноразово змінювався загальний кошторис будівництва. Столична влада планує запустити рух цим мостом до кінця цього року.

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