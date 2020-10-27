Вибори мера Києва: жоден район ще не здав протоколи

Київська міська ТВК поки ще не отримувала протоколів від районних територіальних виборчих комісій, тому говорити про результати виборів мера Києва поки не може.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявила голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова.

"До нас було питання, чи правда що нинішній міський голова Віталій Кличко перемагає в першому турі. Це можливо буде сказати тільки тоді, коли міська територіальна виборча комісія отримає протоколи від районних територіальних виборчих комісій. На цю хвилину жоден район, жодна ТВК не дала ще готовності до приїзду в міську територіальну виборчу комісію, для того, щоб здати протокол. До отримання протоколів міська територіальна виборча комісія не може надавати жодної інформації з тих чи інших цифр... Я вважаю, некоректно до надходження протоколів визначатися і оприлюднювати ту чи іншу цифру", - зазначила Королькова.

Також вона прокоментувала ситуацію із підрахунками голосів Оболонською ТВК, до якої були питання.

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"На цю хвилину 88 дільниць вже здали протоколи, решту очікують у черзі в територіальній виборчій комісії. Велика кількість пішла на перерахунок через різні помилки і невідповідність заповнення протоколів в частині, яка не стосується підрахунку голосів", - зазначила Королькова.

Вона наголосила, що Київська міська ТВК очікує і готова до прийому протоколів із районів.

"Йде третя доба підрахунку голосів на дільничих виборчих комісіях та прийом протоколів у територіальних районних виборчих комісіях...Вже приїжджали в територіальні виборчі комісії районні виборчі комісії, але вони пішли на уточнення. Уточнення стосується якихось технічних описок: не так записали графу, всі голоси пораховані правильно, але якісь пункти вони могли заповнити на титульній сторінці невірно. Також були ситуації, коли навпроти кандидатів, які не отримали жодного голосу, не було проставлено нулі. Такі також протоколи йшли на уточнення", - додала Королькова.

Як повідомлялося, чинний міський голова Києва Віталій Кличко, за даними паралельного підрахунку партії "УДАР", перемагає у першому турі виборів, набравши 50,9% голосів.

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Цьогоріч обирали представників до органів місцевого самоврядування: депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1 439 громадах.