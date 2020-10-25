Київ увійшов до сотні найкращих міст світу

Київ посів 87 місце у рейтингу найкращих міст світу.

Порівняно з минулим роком, столиця нашої країни піднялася на 52 пункти. Як передає Укрінформ, про це йдеться у рейтингу The World’s best cities.

Торік Київ посів 139 сходинку у цьому рейтингу.

“Київ, столиця України, можливо, не перша європейська столиця, що спадає на думку, але одна з найяскравіших. Місто — жива енциклопедія історії слов’янської культури, яка має 1 500 років. (Київ - ред.) так само барвистий і яскравий, як його національний прапор, з будівлями, розфарбованими як українські писанки, та обріями, увінчаними золотими банями, що блищать на пагорбах біля річки Дніпро”, — йдеться в описі міста.

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Як і минулого року, у трійку лідерів рейтингу увійшли Лондон, Нью-Йорк та Париж. Британська столиця очолює рейтинг шостий рік поспіль.

Як повідомлялося, у Києві найбільша у Європі кількість хмарочосів. Водночас у світовому рейтингу українська столиця опинилася на 8-му місці. На першому розташувався Нью-Йорк (6097 хмарочосів), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубаї (1574).