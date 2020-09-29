У Києві - найбільша в Європі кількість хмарочосів

У Києві зведено 1199 будівель заввишки понад 35 метрів (12 поверхів), і це більше, ніж у будь-якому іншому місті на Європейському континенті.

Як передає Укрінформ, про це свідчить рейтинг SkyscraperPage. На другому місті у "європейському" списку опинився Лондон із 1109 хмарочосами, а замикає чільну трійку Москва з 550 висотками. Читайте також: Київ - дванадцятий у світі та третій в Європі за кількістю заторів Четверту сходинку посідає український Харків (422), а Одеса зі 160 висотками опинилася на 23 позиції. Водночас у світовому рейтингу українська столиця опинилася на 8 місці. На першому розташувався Нью-Йорк (6097 хмарочосів), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубай (1574).