У Києві - найбільша в Європі кількість хмарочосів
Рейтинг
Укрінформ
У Києві зведено 1199 будівель заввишки понад 35 метрів (12 поверхів), і це більше, ніж у будь-якому іншому місті на Європейському континенті.
Як передає Укрінформ, про це свідчить рейтинг SkyscraperPage.
На другому місті у "європейському" списку опинився Лондон із 1109 хмарочосами, а замикає чільну трійку Москва з 550 висотками.
Четверту сходинку посідає український Харків (422), а Одеса зі 160 висотками опинилася на 23 позиції.
Водночас у світовому рейтингу українська столиця опинилася на 8 місці. На першому розташувався Нью-Йорк (6097 хмарочосів), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубай (1574).