У Києві - найбільша в Європі кількість хмарочосів

У Києві - найбільша в Європі кількість хмарочосів

Рейтинг
Укрінформ
У Києві зведено 1199 будівель заввишки понад 35 метрів (12 поверхів), і це більше, ніж у будь-якому іншому місті на Європейському континенті.

Як передає Укрінформ, про це свідчить рейтинг SkyscraperPage.

На другому місті у "європейському" списку опинився Лондон із 1109 хмарочосами, а замикає чільну трійку Москва з 550 висотками.

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Четверту сходинку посідає український Харків (422), а Одеса зі 160 висотками опинилася на 23 позиції.

Водночас у світовому рейтингу українська столиця опинилася на 8 місці. На першому розташувався Нью-Йорк (6097 хмарочосів), на другому – Торонто (2393), на третьому – Дубай (1574).

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