У Києві кандидат у депутати скуповував голоси по 1000 гривень

У Києві поліція викрила "сітку" підкупу виборців - за голосування за певного кандидата у депутати пропонували по тисячі гривень.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Національної поліції у Телеграмі.

«За голосування за певного кандидата у депутати громадянам пропонували 1000 гривень винагороди. Поліцейські встановили, що до організації «сітки» підкупу виборців причетні кандидат у депутати від однієї із політичних сил та його помічник. За голос вони пропонували 1000 гривень: 500 гривень - до виборів і стільки ж після надання підтвердження про голосування за конкретного кандидата», - йдеться у повідомленні.

Тож 22 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчими поліції Києва під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури викрили осіб під час отримання коштів для подальшого підкупу виборців.

Окрім цього, у зловмисників вилучили список із зазначенням громадян, які мають намір продати свої голоси за конкретного кандидата.

Наразі вирішується питання про затримання зловмисників у порядку статті 208 КПКУ, повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Також розслідується кримінальне провадження за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) ККУ. За таке правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.