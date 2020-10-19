У Києві за добу - 385 нових хворих з коронавірусом

У Києві станом на 19 жовтня підтверджено 30 848 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу - 385.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу у нашому місті виявили ще 385 хворих на коронавірус, 5 людей померли. Всього коронавірус забрав життя у 587 киян. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус на сьогодні в столиці вже 30 848", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 189 жінок віком від 18 до 96 років і 17 дівчаток від п'яти до 17 років. А також 169 чоловіків віком від 18 до 85 років і десять хлопчиків від двох до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

За словами мера, до лікарень столиці госпіталізували 65 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 13 людей. Всього коронавірус подолали 10 709 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 88, у Печерському – 58 та в Дніпровському районі – 54 випадки", - уточнив Кличко.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 жовтня в Україні лабораторно підтверджено 303 638 випадків COVID-19, з них за добу 4 766.