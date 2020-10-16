У Києві на карантин закриті вже вісім шкіл
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це поінформував на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.
"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже вісім шкіл – через випадки захворювання серед учителів. Три школи - у Печерському районі, три - в Оболонському та по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - сказав Кличко.
Він зазначив, що на дистанційному навчанні загалом 598 класів у 182-ох школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 579, також хворіють 449 педагогів.
Кличко додав, що у дитсадках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 86 груп у 75-ти закладах. "Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55 відсотків", - додав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.