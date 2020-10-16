У Києві на карантин закриті вже вісім шкіл

У Києві через випадки захворювання на коронавірус серед учителів на карантин уже закрили вісім шкіл.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це поінформував на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація із захворюваністю в навчальних закладах міста, на жаль, погіршується. На сьогодні в Києві закриті на карантин вже вісім шкіл – через випадки захворювання серед учителів. Три школи - у Печерському районі, три - в Оболонському та по одній - в Подільському і Дарницькому районах", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на дистанційному навчанні загалом 598 класів у 182-ох школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 579, також хворіють 449 педагогів.

Кличко додав, що у дитсадках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрили 86 груп у 75-ти закладах. "Три садочки зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках столиці – понад 55 відсотків", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 16 жовтня лабораторно підтверджено 287 231 випадок COVID-19, з них за добу – 5 992.