Директор київської лікарні пояснив чергу із «швидких»

Київська міська лікарня №9, окрім хворих на COVOD-19, приймає пацієнтів і з іншими захворюваннями. Черга з карет «швидкої» утворилася в день чергування лікарні по місту по екстреній медичній допомозі.

Про це в коментарі Укрінформу заявив директор Київський міської клінічної лікарні № 9 Михайло Валюк.

«Це було позавчора. У вівторок 6 жовтня відділення нашої лікарні чергували по екстреній медичній допомозі по місту, це відділення і терапії, травматології, і гематології. Це до СOVID-19 ніякого відношення не має. Так, в цей день було багато карет швидкої, тому що зараз наші відділення обслуговують багато районів. І одночасно приїхало декілька карет. Хворі на COVID-19 у нас знаходяться окремо, в інфекційному відділенні, і туди госпіталізація йде окремо. Навантаження на інші відділення зараз дещо зросло, тому що багато лікарень перепрофілювали під COVID-19, і там відділення закриті, а ми взяли інші напрямки на себе», - сказав Валюк.

Директор медзакладу нагадав, що 9-а лікарня включена до переліку лікарень “першої хвилі”, сюди госпіталізують пацієнтів з вже визначеним діагнозом COVID-19 по екстреній медичній допомозі, або переводять з інших лікарень.

«Ми визначені базовою лікарнею під COVID-19 першої хвилі, у нас є інфекційне відділення, в якому 96 ліжок, це окремий двоповерховий корпус. Ми там приймаємо хворих», - сказав Валюк.

Наразі, за його словами, відділення вже заповнене, пацієнтів приймають у випадку, якщо хтось одужав і його виписали. Серед важких пацієнтів — люди старшого віку та з хронічними захворюваннями.

«На сьогодні у нас інфекційне відділення заповнене. Але когось виписуємо, хтось поступає. Станом на сьогодні хворих з COVID-19 госпіталізують в інші лікарні. Ми якщо виписуємо когось, тоді приймаємо іншого. В тих лікарнях, які перепрофілювали, ліжок більше, може бути до 300-400. У нас тільки 96 ліжок. В реанімації важкі хворі, переважно люди старшого віку, є і 80, і 90, і 92 роки. Всі вони потребують кисневої терапії. Багато людей з хронічними захворюваннями, діабетом, гіпертонією, ожирінням, є хворі на COVID-19 з онкологією», - каже Михайло Валюк.

Наразі, за словами лікаря, збільшити кількість ліжок під COVID саме в 9-й лікарні немає можливості, для цього потрібно закривати та переводити в інші місця інші відділення.

«Задіяти інші відділення в основному корпусі наразі неможливо - там працює два відділення гематології, міська гемофілія. І з огляду на санепідрежим немає можливості. У випадку, якщо ситуація складеться таким чином, то інші відділення доведеться переводити в інші місця», - каже Валюк.

Зараз, на переконання директора лікарні, в Києві ситуація з госпіталізацією хворих на COVID-19 поки не є критичною,

«Лікарні працюють, ліжка є. Хворі одужують, виписуються. В середньому в нашій лікарні хворий з діагнозом COVID-19 перебуває 10 днів», - каже Валюк.

Водночас директор лікарні переконаний, що в багатьох випадках захворюванню можна запобігти, а для цього потрібно дотримуватися звичайних правил безпеки. Він нагадав про маски, рукавички, захисні окуляри та додав, що, на його думку, ставлення скептиків до COVID-19 змінилося б, якби була можливість провести їм екскурсію до реанімації.

Як повідомляв Укрінформ, в ЗМІ та в Фейсбук поширилася інформація, що в Київську міську клінічну лікарню № 9 стоїть черга з автівок екстреної медичної допомоги.