Столична влада внесла «тарілку» на Либідській до переліку об’єктів культурної спадщини

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс Будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації на вул. Антоновича, 180 («Тарілка» на Либідській) до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Департамент також направив відповідний наказ до Міністерства культури та інформаційної політики України.

«Наступний крок – надання Мінкультом «тарілці» статусу пам’ятки і занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Як наголошують у Департаменті, це має відбутися якомога швидше. Адже будинок інституту є одним із яскравих прикладів радянського модернізму, втілений архітектором Флоріаном Юр’євим», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вересні Департамент охорони культурної спадщини надав охоронний статус ще 9 об’єктам.

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Державний реєстр нерухомих пам’яток України – банк даних, сформованих за єдиними ознаками та принципами, що містить відомості про пам’ятки культурної спадщини. Згідно з Порядком обліку об’єктів культурної спадщини (наказ Міністерства культури від 11.03.2013 № 158), суб’єктами прийняття рішення про занесення об’єкта культурної спадщини до Реєстру відповідно до категорії пам’яток є: Кабінет Міністрів – щодо пам’яток національного значення; Міністерство культури – щодо пам’яток місцевого значення.

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Як повідомляв міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, Міністерство культури та інформаційної політики вносить відому столичну пам’ятку архітектури модернізму «Літаючу тарілку» на Либідській площі до реєстру пам’яток архітектури.