Реєстрацію Поживанова кандидатом у мери Києва оскаржують в суді

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшов позов щодо скасування реєстрації Михайла Поживанова кандидатом на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, проце повідомляється на сайті суду.

“Позивач просить суд скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 21 вересня 2020 року №14 “Про реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови від територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка в м.Києві”, - ідеться в повідомленні.

На думку позивача, при реєстрації Поживанова було порушено низку вимог Виборчого кодексу.

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Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.

За інформацією Руху "Чесно”, Поживанов був народним депутатом України чотирьох скликань.

У 2019 році балотувався у Верховну Раду від партії “Сила і честь” на позачергових парламентських виборах 2019 року, номер 11 у списку.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія станом на суботу 26 вересня зареєструвала 13 кандидатів на посаду Київського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня.