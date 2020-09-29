Реєстрацію Поживанова кандидатом у мери Києва оскаржують в суді
Як передає Укрінформ, проце повідомляється на сайті суду.
“Позивач просить суд скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 21 вересня 2020 року №14 “Про реєстрацію кандидата на посаду Київського міського голови від територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка в м.Києві”, - ідеться в повідомленні.
На думку позивача, при реєстрації Поживанова було порушено низку вимог Виборчого кодексу.
Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження в адміністративній справі.
За інформацією Руху "Чесно”, Поживанов був народним депутатом України чотирьох скликань.
У 2019 році балотувався у Верховну Раду від партії “Сила і честь” на позачергових парламентських виборах 2019 року, номер 11 у списку.
Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія станом на суботу 26 вересня зареєструвала 13 кандидатів на посаду Київського міського голови на місцевих виборах 25 жовтня.