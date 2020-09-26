У Києві зареєстрували 13 кандидатів на посаду мера

Київська міська територіальна виборча комісія станом на суботу зареєструвала 13 кандидатів на посаду мера столиці на місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляє Укрінформ, відповідні постанови ТВК опубліковані на сайті Київської міської ради.

Згідно з документами наразі ТКВ зареєструвала кандидатами на посаду мера Києва:

1. Андрія Пальчевського, висунутого партією "Перемога Пальчевського" (постанова №12 від 18 вересня).

2. Михайла Поживанова, висунутого від Радикальної партії Олега Ляшка (постанова №14 від 21 вересня).

3. Ірину Верещук - від "Слуги народу" (постанова №15 від 21 вересня).

4. Віталія Кличка, висунутого партією "УДАР" (постанова №16 від 21 вересня).

5. Олексія Кучеренка, висунутого партією "Батьківщина" (постанова №24 від 23 вересня).

6. Єгора Фірмова, висунутого партією "Екологічна альтернатива" (постанова №26 від 23 вересня).

7. Сергія Притулу, висунутого партією "Голос" (постанова №29 від 23 вересня).

8. Діану Гранцеву, самовисування (постанова №36 від 24 вересня).

9. Миколу Томенка - від партії "Громадський рух Миколи Томенка "Рідна країна" (постанова №38 від 25 вересня).

10. Сергія Гусовського, висунутого партією "За майбутнє" (постанова №41 від 25 вересня).

11. Юрія Левченка, висунутого партією "Команда Левченка "Народовладдя" (постанова №46 від 25 вересня).

12. Олександра Омельченка, висунутого партією "Єдність Олександра Омельченка" (постанова №54 від 25 вересня).

13. Олександра Попова, висунутого партією "Опозиційна платформа - за життя" (постанова №58 від 25 вересня).

Наразі на сайті також розміщені постанови 61 та 62, проте текст їх відсутній.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.

Із 15 до 24 вересня висування кандидатів на посади місцевих голів та депутатів.

Відповідно до календарного плану виборів, ТВК має не пізніше, як на п'ятий день після подання документів ухвалити рішення щодо реєстрації кандидатів.