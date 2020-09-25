У столичних лікарнях - 213 тяжких хворих на COVID-19

У столичних медзакладах лікуються 1045 хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, 213 з них - у тяжкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, в столиці не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1045 хворих на коронавірус, з них 21 дитина, 213 пацієнтів, на жаль, у тяжкому стані", - зазначив він.

Крім цього, 307 отримують кисневу підтримку, 18 хворих - під апаратами штучної вентиляції легень.

За словами Кличка, ще 98 пацієнтів в лікарнях із підозрою на коронавірус, 430 хворих перебувають у стаціонарах із запаленням легень.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 21 045 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 380.