Реставровану "Дівчинку з колосками" повертають до Музею Голодомору

У Києві 29 вересня відбудеться повернення скульптури «Гірка пам’ять дитинства» до експозиції Музею Голодомору після того, як вандали намагалися її зруйнувати.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі музею.

«Під час реставрації одного з головних символів музею було реконструйовано п’єдестал, створено табличку та ліквідовано незначні пошкодження», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ця скульптура – символ пам’яті про 3,5 мільйона дітей, убитих голодом під час геноциду української нації, а також тих, хто вижив у 1932–1933 роках, але не мав дитинства. Дівчинка тримає в руках 5 колосків, що нагадують про постанову від 7 серпня 1932 року «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності».

Як нагадали у пресслужбі, в ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру на території Національного музею Голодомору-геноциду. Втім, серйозних ушкоджень скульптурі не завдали.

На акт вандалізму відреагував Президент України, закликавши поліцію провести необхідні слідчі дії, кваліфікувати правопорушення та доповісти про перебіг розслідування. Поліція попередньо кваліфікувала пошкодження «Дівчинки з колосками» біля Музею Голодомору як хуліганство.

Щодо наруги над пам’ятником також висловилися Генеральне консульство України у Сан-Франциско, 22-й прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер, канадський політик Джеймс Безан, член Палати Громад Канади Іван Бейкер, Світовий Конгрес Українців, Комітет Голодомору в США, Президент Американсько-української ділової ради Морган Вільямс та інші.

Музей Голодомору - єдиний у світі музей, що розповідає про геноцид українців.