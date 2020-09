Українці в Сан-Антоніо просять підтримати звернення про визнання Голодомору геноцидом

Неприбуткова організація «Українське Сан-Антоніо» (місто Сан-Антоніо, штат Техас, США) працює над питанням офіційного визнання факту Голодомору 1932-1933-хх років в Україні місцевими урядами США і просить українську спільноту про підтримку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Фейсбук-сторінці організації «Українське Сан-Антоніо» (Ukrainian San Antonio).

Як зазначається, «Українське Сан-Антоніо» співпрацює із Американським комітетом з поінформованості про Голодомор-геноцид в Україні (U.S. Committee for Ukrainian Holodomor-Genocide Awareness) над питанням офіційного визнання факту Українського Голодомору 1932-1933-хх років місцевими урядами США.

«Геноцид радянської влади, від якого невинно померли мільйони українців, має жити в пам’яті та історії людства! Ми звернулись до уряду міста Сан-Антоніо, штат Техас, з петицією щодо прийняття прокламації про офіційне визначення Голодомору 1932-1933-хх років як геноциду українського народу. Tекст прокламації є на нашому офіційному вебсайті. Але наш голос не має бути поодиноким! Українців в нашому місті є чимало, і місцевий уряд повинен також почути голос кожного з Вас!», - зазначили в організації.

У зв’язку з цим українці в Сан-Антоніо просять допомоги в цьому проєкті. «Для цього потрібно звернутися до вашого представника в місцевій раді www.sanantonio.gov/Council з проханням підтримати Proclamation of 87th Anniversary of the Ukrainian Genocide - Holodomor - of 1932-1933», - зазначили в організації.

Крім того, українці з Сан-Антоніо проведуть 28 листопада меморіальний захід з вшанування пам’яті жертв Голодомору.

«Щороку в четверту суботу листопада українці у всьому світі збираються разом, щоб вшанувати пам’ять жертв геноциду голодом в Україні, створеного радянським урядом у 1932-33 рр., через який щодня гинули 28 000 людей. Цьогоріч «Українське Сан-Антоніо» об'єднався з Американським комітетом з поінформованості про Голодомор-геноцид в Україні для презентації історії Голодомору та єднання з іншими українськими громадами у всьому світі, аби вшанувати пам’ять жертв», - йдеться у повідомленні на сайті організації.

Захід відбудеться за адресою: 3630 Hunters Circle St.San Antonio, TX 78230. Початок о 18:00.

«Це важлива подія для нашої громади. Ми ніколи не повинні забувати невинних жертв цього геноциду і ми ніколи не повинні забувати цього жахливого злочину тоталітарного радянського режиму – штучного голоду, щоб заморити українців до смерті», - зазначили в організації «Українське Сан-Антоніо».

Як зауважується, мета цього заходу – «об’єднати нашу громаду та підвищити обізнаність про Голодомор серед широкої громадськості Сан-Антоніо».

«Приєднуйтесь до нас в День вшанування пам’яті жертв голодоморів», - закликали в організації.