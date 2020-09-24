На столичному заводі "Буревісник" виявили нелегальний кар'єр

На території державного підприємства "Київський державний завод" Буревісник", що входить до складу Укроборонпрому, викрили нелегальний видобуток піску.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Ми зафіксували, що на території підприємства працює безліч техніки: екскаватор, бульдозер, два вантажних автомобілі, які періодично безперешкодно в’їжджали-виїжджали через ворота підприємства. Завод не працює майже 6 років, у підприємства немає потреби у використанні такої кількості техніки. Упродовж кількох днів команда безпеки концерну документувала те, що відбувається на Буревіснику. Виявилося, що прямо на території заводу вирили кар’єр, з якого видобувають і в подальшому продають "на сторону" пісок. І це відбувається майже в промислових масштабах. Припускаємо, що без участі посадових осіб підприємства організувати незаконний видобуток та схему збуту було б неможливо", – цитує пресслужба заступника гендиректора з безпеки концерну Костянтина Бушуєва.

В пресслужбі також повідомили, що 21 вересня представники ДК "Укроборонпром" викликали на місце незаконного видобутку поліцію.

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За участі кваліфікованих фахівців-геодезистів поліція засвідчила під протокол факт незаконного зняття поверхневого шару земель на значній території підприємства і видобуток піску, а також затримали транспортні засоби, залучені до незаконних земельних робіт.

Представники концерну подали до поліції звернення про вчинення кримінального правопорушення. 22 вересня Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Києві зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2. ст. 239-1 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та розпочате досудове розслідування.