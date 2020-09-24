На столичному заводі "Буревісник" виявили нелегальний кар'єр
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.
"Ми зафіксували, що на території підприємства працює безліч техніки: екскаватор, бульдозер, два вантажних автомобілі, які періодично безперешкодно в’їжджали-виїжджали через ворота підприємства. Завод не працює майже 6 років, у підприємства немає потреби у використанні такої кількості техніки. Упродовж кількох днів команда безпеки концерну документувала те, що відбувається на Буревіснику. Виявилося, що прямо на території заводу вирили кар’єр, з якого видобувають і в подальшому продають "на сторону" пісок. І це відбувається майже в промислових масштабах. Припускаємо, що без участі посадових осіб підприємства організувати незаконний видобуток та схему збуту було б неможливо", – цитує пресслужба заступника гендиректора з безпеки концерну Костянтина Бушуєва.
В пресслужбі також повідомили, що 21 вересня представники ДК "Укроборонпром" викликали на місце незаконного видобутку поліцію.
За участі кваліфікованих фахівців-геодезистів поліція засвідчила під протокол факт незаконного зняття поверхневого шару земель на значній території підприємства і видобуток піску, а також затримали транспортні засоби, залучені до незаконних земельних робіт.
Представники концерну подали до поліції звернення про вчинення кримінального правопорушення. 22 вересня Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції у Києві зареєстроване кримінальне провадження за ч. 2. ст. 239-1 КК України (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель) та розпочате досудове розслідування.