На Житомирщині СБУ припинила незаконний видобуток піску

У Коростишівському районі Житомирщини СБУ припинила незаконний видобуток піщаної суміші, яким державі завдано збитки більше як на 50 млн грн.

Про це інформує СБУ.

«За даними слідства, київська комерційна структура самовільно зайняла земельну ділянку, що належить комунальному підприємству «Житомироблагроліс», та організувала протиправну розробку надр. Із задіянням важкої екскаваторної техніки зловмисники зняли ґрунтовий покрив на ділянці площею понад 2 гектари та розпочали видобуток корисних копалин. Реалізовували суміш комерційним структурам Київської області за ринковими цінами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інженерно-екологічна і товарознавча експертизи засвідчили, що ділки встигли видобути 96 тисяч кубічних метрів піску та завдали збитки державі на 51,7 мільйона гривень.

Крім того, за оцінками Державної екологічної інспекції земельна ділянка зазнала незворотних порушень, а саме є непридатною до використання за цільовим призначенням і не підлягає відновленню.

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У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 239-1 (незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель), ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) та ст. 254 (безгосподарське використання земель) Кримінального кодексу України, директору видобувного підприємства повідомлено про підозру.