У Києві за добу - 330 випадків коронавірусу, троє хворих померли

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"Троє хворих померли. За період пандемії коронавірус забрав життя 333 киян. На сьогодні в столиці вже 20 665 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив Кличко.

Захворіли: 171 жінка віком від 19 до 87 років, 128 чоловіків віком від 18 до 89 років, 14 дівчаток від 3 років до 17 та 17 хлопчиків від 3 до 17 років. Захворіли, зокрема, 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За його словами, одужали за минулу добу 116 людей. Усього коронавірус подолали 6159 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 60. У Деснянському – 51. Та в Дніпровському районі – 44 випадки.

"Запобігти потраплянню Києва до «червоної зони» і поверненню до суворих обмежень можна тільки дотримуючись правил. Носіть маску, користуйтеся антисептиками, тримайте соціальну дистанцію, не йдіть у місця великого скупчення людей! Бережіть себе!", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявлено 3 372 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 188 106.

Фото Андрія Скакодуба