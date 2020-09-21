У столичних лікарнях 190 хворих на COVID-19 – у тяжкому стані
Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Не зменшується кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються ... 1010 хворих на коронавірус, з них 30 дітей", - сказав Кличко.
За його словами, 189 пацієнтів перебувають у тяжкому стані, 293 отримують кисневу підтримку, 22 хворі особи підключені до апаратів ШВЛ.
Міський голова поінформував, що у лікарнях також перебуває 101 пацієнт з підозрою на коронавірус, і 366 хворих лежать у стаціонарах із запаленням легень.
Як повідомлялося, на сьогодні у Києві підтверджено 19 758 випадків захворювання на COVID-19.
В Україні лабораторно підтверджено 178 353 випадки COVID-19, із них 3 583 летальні, 78 184 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2 675 нових випадків.