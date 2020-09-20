На київському пивзаводі стався вибух, є постраждалі

Внаслідок вибуху на заводі Carlsberg Ukraine у Голосіївському районі Києва постраждали двоє осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в обласній поліції.

Інцидент стався близько 16 години у неділю на вулиці Пирогівський шлях.

"За попередньою інформацією, під час зварювальних робіт стався вибух, внаслідок чого двоє працівників установи отримали тілесні ушкодження. Наразі їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліціянти проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини та причини вибуху. Подію зареєстрували у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції.

Вартові Еспресо повідомили, що вибух стався на Київському заводі пивоваріння Carlsberg Ukraine.

У ДСНС міста Києва підтвердили цю інформацію.

"Вибух стався в одноповерховій будівлі, там де знаходяться їхні очисні споруди. Що саме спричинило вибух, встановлять правоохоронці. Рятувальники нічого не робили, тому що вибух стався без послідуючого горіння", - сказали у пресслужбі ДСНС.

Також у пресцентрі додали, що двом працівникам надали допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовилися.