У Києві на Андріївському узвозі стався вибух, є постраждалі

Поліція встановлює обставини вибуху в ресторані на Андріївському узвозі столиці, внаслідок якого, за попередніми даними, постраждало двоє осіб.

Про це інформує поліція Києва у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“Сьогодні о 16:06 до столичної поліції надійшла інформація про вибух в одному з ресторанів, розташованих на Андріївському узвозі. За викликом негайно виїхали рятувальники, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також представники інших профільних служб та відомств. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб”, - йдеться у повідомленні.

На місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та з’ясовують усі обставини та причини вибуху.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Подільському управлінні столичної поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.