На Володимирській гірці відкрився фонтан зі скульптурою небесного покровителя Києва

У суботу, 19 вересня, у столиці на Володимирській гірці відкрили новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла, який вважається покровителем Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт міського голови Віталія Кличка.

«Сьогодні ми відкриваємо не просто фонтан. Це - символічна композиція. Ми вшановуємо київських захисників і охоронців нашого міста. Архангел Михаїл шанований в релігійному епосі янгол. І на близькому сході, і в християнстві», - наголосив Кличко.

За його словами, дзвін, на якому встановлена скульптура Архангела Михаїла, символізує всю красу, толерантність і розмаїття нашого міста, його пагорби і храми різних конфесій, та визначні місця столиці.

Кличко відкрив скульптурну композицію з фігурою Архистратига Михаїла у парку "Володимирська гірка" / Фото: kiev.klichko.org

У парку "Володимирська гірка" разом з мером Києва композицію урочисто відкрили сучасні захисники України: ветеран АТО з позивним «Ірландець» Володимир Сергієвський, начальник караулу 12-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Києва Руслан Черкасов та лікарка-інфекціоністка Олександрівськові лікарні Тетяна Гайнутдінова", - йдеться в повідомленні.

Також на церемонії були присутні представники всіх релігійних конфесій столиці.

«Ми – медики, як би не було складно, робимо все, щоб вберегти і врятувати здоров‘я і життя киян. Сподіваюся, що Архистратиг Михаїл і надалі оберігатиме Київ, його мешканців. Спасибі за такий чудовий фонтан-пам’ятник, я б сказала!», - наголосила лікарка Гайнутдінова.

Говорячи про нову композицію на Володимирській гірці, Кличко зазначив, що у іудеїв Міхаель – один з чотирьох янголів, що стоять перед престолом Господа і охороняють чотири сторони світу. І його вважають покровителем єврейського народу.

У мусульман Мікал або Міхаіль – теж один з головних янголів. Він – янгол милосердя, пророчих місій. І управляє вітрами та хмарами, природними явищами, що посилають на землю дощ та ріст і родючість рослин.

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Греки його називають Архистратигом. У Римі ж, за історією, в 590 році, коли бушувала епідемія чуми, Папа Григорій Великий під час ходи з молебною побачив на вершині мавзолея архангела Михаіла. Той вкладав свій меч у ножни. Після цього епідемія пішла на спад.

У Константинополі Архістратига Михаїла шанували з ІV століття як покровителя Візантії. І звідти його культ потрапив до Київської держави. Михаїла спочатку вважали покровителем київських князів і заступником воїнів. А вже з ХІ століття Архангела називають також охоронцем Києва і Київської землі.

На його честь князь Всеволод Ярославич у Видубицькому монастирі звів Михайлівський собор. А князь Святополк заснував Михайлівський Золотоверхий монастир.

«Фігура Архангела Михаїла – елемент герба нашого міста. Скульптури Архистратига прикрашали та охороняли Київ і у середньовіччя, і в більш пізні часи. У 1997-98 роках, коли відновлювали і реставрували Михайлівський Золотоверхий собор, ми з братом, разом з іншими меценатами, фінансували створення барельєфа Архангела, що встановили над Михайлівським собором між його куполами. І тоді я мріяв, що скульптура Архангела обов’язково має бути на Володимирській гірці. Біля собору», - розповів Кличко.

Мер подякував митцям, які створили фонтан. А також меценатам, за кошти яких було створено скульптуру Архистратига Михаїла. Місто ж фінансувало встановлення чаші фонтану.

Кличко додав, що відкривають фонтан і скульптурну групу у символічний день, бо 19 вересня є днем спомину чуда Архистратига Михаїла.

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Про те, що новий фонтан стане оберегом для мешканців столиці, заявив і ветеран АТО Сергієвський («Ірландець»).

«І наші діти та внуки будуть гуляти цим парком та дивитися на цю красиву скульптуру. Із зображенням Архангела Михаїла наші побратими зараз захищають нашу країну на сході», - підкреслив Сергієвський.