Фонтан на Володимирській гірці: скульптори вже створили 3D-модель Архістратига Михаїла

Скульптори розпочали фінальний етап робіт із виготовлення скульптури Архістратига Михаїла, що стане частиною нового фонтану на Володимирській гірці.

Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Днями створили 3D-модель скульптури зі спеціального «пластиліну» та почали її сканувати. Далі скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з’єднувати їх. А от основа композиції вже готова. Встановимо новий фонтан у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором», - повідомив він.

За словами Кличка, проект - меценатський.

Архістратиг Михаїл є покровителем Києва, відтак мер переконаний, що новий гарний фонтан із його скульптурою стане ще одним своєрідним оберегом міста і ще одним магнітом для киян і гостей столиці.

Фонтан зі скульптурою Архістратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку «Володимирська гірка». Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст.