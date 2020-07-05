Фонтан на Володимирській гірці: скульптори вже створили 3D-модель Архістратига Михаїла
Про це у Facebook повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Днями створили 3D-модель скульптури зі спеціального «пластиліну» та почали її сканувати. Далі скульптуру будуть частинами виливати з бронзи та з’єднувати їх. А от основа композиції вже готова. Встановимо новий фонтан у верхній частині парку «Володимирська гірка», за Михайлівським Золотоверхим собором», - повідомив він.
За словами Кличка, проект - меценатський.
Архістратиг Михаїл є покровителем Києва, відтак мер переконаний, що новий гарний фонтан із його скульптурою стане ще одним своєрідним оберегом міста і ще одним магнітом для киян і гостей столиці.
Фонтан зі скульптурою Архістратига стане вже другим фонтаном із передбачених проектом реконструкції парку «Володимирська гірка». Перший встановили при виході з парку на пішохідно-велосипедний міст.