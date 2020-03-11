На Володимирській гірці з’явиться 12-метровий архістратиг Михаїл

У Києві біля Михайлівського собору планують встановити пам’ятник у вигляді фонтану архістратигу Михаїлу.

Про це в інтерв’ю виданню "Бабель" розповів мер Києва Віталій Кличко.

"Ось покажу вам ексклюзив. Такий памʼятник архістратигу Михаїлу, але у вигляді фонтану, стоятиме на Володимирській гірці, біля Михайлівського собору. Дванадцять метрів заввишки. Буде дуже гарно", - сказав Кличко.

Також Кличко повідомив про плани оновити київський фунікулер.

"Ми домовилися з австрійською компанією Doppelmayr, що підготуємось за літо і почнемо встановлювати новий фунікулер. Це будуть два маленькі трамвайчики, що за рік перевозитимуть три мільйони людей", - повідомив він.

Крім цього, за словами мера, є проєкт розвитку в Гідропарку "нашого маленького Disneyland", і цього року планують почати роботи.

"Хочемо встановити флагшток — головний прапор України. До кінця цього року новий кінотеатр «Київ» повинен прийняти глядачів", - розповів про плани Кличко.