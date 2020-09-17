У центрі Києва встановили вбиральні з антивандальним захистом

Десять автоматизованих громадських вбиралень встановили в центрі Києва. Це сучасні комплекси з антивандальним захистом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Наше багатомільйонне місто має бути комфортним. У всіх аспектах. І тому ми приділяємо увагу і оновленню інфраструктури, і ремонту парків, і будівництву шкіл та садків. І іншій інфраструктурі для зручності киян та гостей столиці. Зокрема, і розгалуженню системи громадських вбиралень – сучасних і гарних", - сказав мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що окрім капітальних споруд у парках та зонах відпочинку, у центрі Києва встановлюємо автоматизовані громадські вбиральні.

"Це сучасні комплекси з антивандальним захистом. Зовні нові туалети мають вигляд колон, аби не дисонувати з архітектурою історичного Києва. Таких вбиралень у центрі столиці встановили вже 10. Але цього замало. Тому, будемо розглядати можливість розміщення більше сотні таких вбиралень», – повідомив Кличко.

Зокрема, вбиральні встановлюють в історичній частині міста, де пролягають популярні туристичні маршрути. На Європейській площі, на Хрещатику, вулиці Прорізній та на Володимирському проїзді.

«Комфортне місто починається з елементарних речей. Саме тому за останніх 6 років у столиці збудували та відремонтували 44 туалети, зокрема в парках та скверах. Загалом у Києві функціонує більше 100 громадських туалетів, які перебувають у комунальній власності. Крім того, за останніх кілька років міська влада повернула шість громадських вбиралень, що були незаконно здані в оренду чи користування. Це результат роботи міського підприємства «Київводфонд» та правоохоронних органів міста. Наразі у частині повернутих вбиралень триває ремонт, а частину – оновлять наступного року», – підкреслив Кличко.

Як повідомляється, до проєкту залучалися і бюджетні кошти, і кошти меценатів.

Автоматизовані вбиральні обладнані автоматичним відкриттям дверей, безконтактною сушкою рук, датчиком присутності відвідувача, кнопкою виклику допомоги. Вартість користування туалетом – 5 гривень. Кошти спрямовують на утримання вбиралень.