Фонтани у Києві працюватимуть до кінця вересня

Центральні київські фонтани, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу продовжують свою роботу до 30 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"Із 1 жовтня фахівці спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" розпочнуть підготовку водограїв до зими", - йдеться у повідомленні.

До завершення роботи центральні фонтани працюватимуть, як і раніше, з вівторка до неділі з 12:00 до 23:00. Світломузичне шоу відбувається з 19:00 до 23:00.

Фонтани Русанівського каналу працюють за графіком: вівторок-п’ятниця 07:00 – 09:00 та 17:00 – 23:00, субота-неділя 15:00 – 23:00.

Світломузичне шоу на Русанівських фонтанах відбувається щоп’ятниці та суботи з 19:00 до 23:00. Підсвітка водограїв вмикається щодня, крім понеділка, з 19:00 до 23:00.

Нагадаємо, що у травні 2017 року після реконструкції відкрили фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та «Малі». Фонтани не працювали три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності.

Читайте також: На столичній Оболоні відкрили оновлений сквер

Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджуючі конструкції, встановили автоматику. Під час реконструкції встановлено 75 насосних агрегатів, 18 акустичних систем, понад 600 світлодіодних світильників. Висота найвищого струменя води «Великого» фонтану сягає 35 метрів, у центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів.