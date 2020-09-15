На столичній Оболоні відкрили оновлений сквер

У столиці відкрили після реконструкції сквер на Оболонській площі, 6 - поруч з метро "Оболонь".

Як передає Укрінформ, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Фейсбуці.

"До цього площа була захаращена МАФами. Ми їх прибрали. Відновили фонтан, який був закритий "архітектурними спорудами". Тепер водограй є родзинкою нового скверу. А ввечері радуватиме оболонців світло-музичними композиціями", - зазначив Кличко.

У сквері встановили сучасні лави, урни, здійснили озеленення, облаштували доріжки з ФЕМ, замінили старе освітлення на сучасне. Також облаштували полив газонів та встановили систему відеоспостереження.

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"Місцеві мешканці задоволені та вже йдуть сюди відпочивати з дітьми. Наступного року зробимо для оболонців іще один цікавий об’єкт. Розпочнемо будівництво пішохідного містка з Оболонської набережної на острів Оболонський. Здійснимо також благоустрій на острові. Щоб у киян було більше чудових місць для відпочинку", - повідомив Кличко.

Як повідомлялося, київський парк «Наталка» на Оболоні визнали кращим об’єктом громадського простору на Національній премії України з ландшафтної архітектури та дизайну.