У Києві встановлять пости системи моніторингу якості повітря

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив київський міський голова Віталій Кличко.

"До кінця цього року в місті будуть встановлені перші стаціонарні пости системи якісного моніторингу повітря. На вулиці Декабристів та вулиці Каунаській - це Дарницький та Дніпровський райони, де мешканці часто скаржаться на якість повітря", - зазначив він.

Кличко також повідомив, що на сміттєспалювальному заводі «Енергія» почала працювати експериментальна модель установки системи хімочистки.

"Наша мета – приведення заводу «Енергія» до європейських норм роботи. Тому там триває переоснащення, щоб робота підприємства була більш екологічною. На заводі вже встановили експериментальну модель системи хімічної очистки, щоб визначити найбільш ефективний склад реагентів хімочистки димових газів перед впровадженням повноцінної системи", - зазначив він.

За його словами, встановити систему повинні у 2022 році, але роботи вже тривають.

Як повідомлялося, Київрада підтримала проєкт змін до Комплексної міської цільової програми екологічного благополуччя міста Києва на 2019-2021 роки.