Сміттєспалювальний завод "Енергія" встановив експериментальну систему очищення

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі КП «Київтеплоенерго».

"На єдиному діючому в Україні сміттєспалювальному заводі «Енергія» почала працювати експериментальна модель установки системи хімочистки. Її завдання — визначити найбільш ефективний склад реагентів хімочистки димових газів перед будівництвом повноцінної системи, яке починається цього року і завершиться у 2022-му", - йдеться у повідомленні.

Проєкт поетапного впровадження системи хімочистки за Програмою соціально-економічного розвитку м.Києва на 2020 рік передбачає 218 млн грн, а загальна вартість проєкту — 874 млн грн.

Впровадження повноцінної системи хімічного очищення димових газів на першому і другому котлоагрегатах заводу «Енергія» заплановане у 2021 р., на третьому і четвертому — у 2022 р.

Вона передбачає застосування напівсухої технології. За допомогою введення спеціального вапняного розчину і активованого вугілля відбувається абсорбування та нейтралізація димових газів за період часу від 2 секунд.

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«Вже більше тижня як працює експериментальна установка системи хімічного очищення димових газів. І зараз ми досліджуємо вплив різних реагентів на димові гази, щоб визначити, які з них найбільш ефективно працюють саме в умовах заводу «Енергія». Власне, ця формула потім буде закладена в роботу повноцінної системи хімічного очищення димових газів. Відповідно до замірів, які були отримані під час роботи експериментальної установки, вдалось досягнути значного зменшення концентрації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що підтверджує правильність вибору технології очищення димових газів на заводі «Енергія», — повідомив директор КП «Київтеплоенерго» Вячеслав Бінд.

Як повідомлялося, цього року на заводі також завершується програма капітального ремонту усіх електричних фільтрів. У вересні закінчуються роботи на останньому четвертому фільтрі.