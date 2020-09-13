У центрі Києва - акція солідарності з білоруським народом

На Майдані Незалежності у Києві проходить акція солідарності з білоруським народом у боротьбі за свободу та незалежність.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кілька десятків білоруських та українських активістів тримають прапори Білорусі та плакати зі фотографіями, знятими під час протестів.

У Києві проходить акція солідарності з білоруським народом / Фото: Анатолій Сірик. Укрінформ

Активісти планують рушити до посольства Білорусі за маршрутом: Майдан Незалежності - вул. Хрещатик - вул. Б.Хмельницького - вул. М.Коцюбинського, 3.

Ситуація на акції спокійна.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

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Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протестів. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.