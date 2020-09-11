Кличко запевняє, що у столиці вистачає ліжок для хворих на COVID-19

Ліжок та палат у столичних медзакладах для прийому хворих на коронавірус сьогодні достатньо.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У інфекційних відділеннях, у боксах, де лежать хворі на COVID-19, по дві-три людини. У Києві поки вистачає палат для прийому хворих на коронавірус", - сказав Кличко.

Він повідомив, що загалом у 18 медзакладах столиці, підготовлених для прийому хворих на COVID-19, понад 2000 ліжок.

"Усі вони в ізольованих відділеннях. У кожній палаті є система подачі кисню, кожна палата також ізольована. Апаратів ШВЛ у лікарнях сьогодні понад 400", - зазначив мер, додавши, що в медзакладах вистачає медикаментів для хворих, а також засобів індивідуального захисту для лікарів.

"Але ситуація контрольована, поки не сталося інфекційного вибуху, як це було в інших країнах. Якщо продовжиться така динаміка захворюваності, якщо люди і далі нехтуватимуть своєю безпекою, то ситуація може різко змінитися і тоді нам доведеться і розгортати окремі госпіталі, і знову повертатися до суворого карантину", - наголосив він.

За даними Кличка, у стаціонарах столичних закладів лікуються 968 хворих. З них 23 дитини. 176 пацієнтів у важкому стані, 255 - отримують кисневу підтримку, 19 пацієнтів під апаратами ШВЛ.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 10 вересня, виявили 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 148 756.