У столичних лікарнях – 913 хворих на коронавірус

У стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини,158 пацієнтів у важкому стані", - сказав Кличко.

За його словами, 216 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 18 - під апаратами ШВЛ, ще 84 пацієнти перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Як повідомлялося, на сьогодні в столиці вже 15 821 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 310.

В Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.

Фото Андрія Скакодуба