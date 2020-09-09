У Києві за добу - 310 випадків коронавірусу, троє людей померли

На сьогодні, 9 вересня, в столиці вже 15 821 підтверджений випадок захворювання на COVID-19, за добу - 310.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Кількість хворих на коронавірус у Києві зростає. За минулу добу виявили ще 310 хворих, 4 людей померли. Всього коронавірус забрав життя 250 киян. Підтверджених випадків захворювання на коронавірус вже 15 821", - сказав Кличко.

Він зазначив, що серед тих, хто захворіли: 167 жінок віком від 18 до 83 років і вісім дівчаток від двох до 17 років. А також 122 чоловіків віком від 18 до 78 років і 13 хлопчиків від одного до 17 років. Також захворіли 13 медиків.

За словами мера, до лікарень столиці госпіталізували 43-х пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 84 людини. Всього коронавірус подолали 4910 мешканців Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 53, Подільському – 42, Деснянському – 40 випадків", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 8 вересня, виявили 2 551 новий випадок зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 143 030.