У столичних лікарнях - 909 пацієнтів з коронавірусом

У стаціонарах столичних медичних закладів лікуються 909 хворих на коронавірус, 174 пацієнти у важкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Протягом останніх двох тижнів збільшилася кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медзакладів лікуються 909 хворих на коронавірус. Серед них 14 дітей, а 174 пацієнти у важкому стані, 234 отримують кисневу підтримку, 12 - під апаратами ШВЛ", - сказав Кличко.

За його словами, 97 пацієнтів перебувають в лікарнях із підозрою на коронавірус.

Мер також зазначив, що не відступає пневмонія.

"За минулу добу з таким діагнозом госпіталізували 30 пацієнтів. Загалом запалення легень у столичних медзакладах сьогодні лікують 460 хворих", - розповів він.

Як повідомлялося, у столиці вже підтверджено 15 276 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 244.

В Україні за минулу добу виявлено 2 174 випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.