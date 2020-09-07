У Києві й восьми областях лікарні завантажені хворими з коронавірусом на 50%

У восьми областях України та місті Київ завантаженість ліжок для хворих на коронавірусну хворобу перевищує 50%.

Про це сказала заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 7 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Станом на сьогоднішній день необхідно звернути увагу на те, що понад 50% завантажена ліжкова мережа тільки в кількох областях», - сказала Микичак.

Зокрема, за її словами, у місті Києві завантаженість ліжок хворими на коронавірусну хворобу складає 55%, у Вінницькій області – 53%, Івано-Франківській - 63%, у Львівській - 50%, Одеській - 66%, Рівненській - 56%, Тернопільській - 56%, Чернівецькій - 68% і Чернігівській – 59%.

«Тобто це ті області, де завантаженість пацієнтами з COVID- 19 і з підозрою на COVID-19 з клінічною картиною, подібною до COVID-19, перевищує 50%», - уточнила Микичак.

За її словами, щодня штаб Міністерства охорони здоров’я під контролем міністра охорони здоров’я включає до мережі нові стаціонари «для того, щоб ми не мали жодної відмови у госпіталізації пацієнтів».

Микичак також розповіла, що станом на 7 вересня 2020 року в Україні працює 327 закладів охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою та з підозрою на неї. В цих лікарнях розгорнуто 26 554 ліжка.

«В резерві знаходиться ще 213 лікарень, які готові прийняти хворих на COVID-19 у випадку збільшення їх кількості із загальною чисельністю ліжок майже 9 тисяч.

Загалом на сьогодні сумарна кількість ліжок, які готові до прийняття пацієнтів з коронавірусом становить 35 тисяч. Міністерство охорони здоров’я у щоденному режимі аналізує і контролює використання і задіяність цих ліжок з усієї цієї госпітальної бази, про яку ми вже згадали», - розповіла заступниця міністра охорони здоров’я.

Вона додала, що станом на 7 вересня стаціонарну допомогу пацієнтам із COVID-19 надають 1379 медичних команд.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я України планує підготувати додатково ще 15 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19 у зв’язку зі зростанням кількості хворих.

В Україні за добу виявлено 2 174 нові випадки зараження коронавірусу, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 138 068.