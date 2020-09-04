У Києві перезапускають дитсадок онлайн

Дитячий садок онлайн для дітей 4-7 років знову стане доступним для киян і всіх охочих.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, передає пресслужба КМДА.

Дитячий садок онлайн - це освітній інноваційний проєкт, створений міською владою під час карантинних заходів, щоб допомогти батькам зайняти дітей вдома.

«Під час карантину ми успішно реалізували дитячий садок у форматі онлайн. Це була безпрецедентна, нова та актуальна ініціатива, яку відзначили не тільки ЗМІ вітчизняного рівня, а й міжнародного. На початку нового навчального року я радий повідомити, що ми знову готові продовжувати цей проєкт. Уже з цього місяця онлайн дитячий садок знову стане доступним», – заявив Мондриївський.

За його словами, дитсадком онлайн вже скористувались понад 100 тисяч сімей – як Києва, так і всієї країни.

«Онлайн дитячий садок – це не заміна звичайним дитячим садкам, а можливість малечі в інноваційному інтерактивному форматі отримати дуже необхідні навички: емоційного інтелекту та ранньої профорієнтації (ознайомлення з професіями), які краще закладати із самого дитинства» – пояснив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.

Він додав, що з 3 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть «попрацювати» пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.

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«Ми не просто зняли відеоролики, а створили мультимедійні заняття у форматі SCORM, з анімацією та озвучкою, адже не всі наші маленькі користувачі у такому віці ще можуть самі читати», – розповіла про оновлений дитсадок онлайн директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.

Як повідомлялося, у Києві дві школи переведені на дистанційне навчання через захворювання вчителів на COVID-19. Також в 11 школах на дистанційне навчання відправили 20 класів. Крім того, тимчасово закрили на карантин 4 дитячих садочки.