Мер Києва Віталій Кличко перевірив, як реконструювали дитячий садочок на Куренівці в Оболонському районі столиці.

Як передає Укрінформ, відео з перевірки готовності закладу до початку роботи Кличко опублікував на своїй сторінці Фейсбуці.

"Перевірив сьогодні, як оновили дитячий садок №436 на Куренівці, на вулиці Автозаводській. Приміщення садочка було в аварійному стані, тож взялися за його повну реконструкцію. І тепер заклад не впізнати! " - зазначив у дописі до відео Кличко.

Кличко перевірив, як реконструювали дитсадок на Куренівці / Фото: kiev.klichko.org

Так, в рамках реконструкції у закладі замінили покрівлю, влаштували водовідведення та нову каналізацію, систему опалення. Встановили нові вікна та двері. Оновили фасад, утеплили приміщення, проклали нові електрокабелі.

"Встановили і відеоспостереження, адже безпека дітей для нас на першому місці. В оновленій будівлі, крім приміщень для навчання та відпочинку дітей, облаштували музичну залу, сучасний харчоблок, медичний блок, пральню. Все новеньке і сучасне. На території садочка - спортивні та ігрові майданчики, тіньові навіси", - додав Кличко.

Дитячий садок зможе прийняти до 90 дітей і розпочне працювати вже завтра, 1 вересня. Із дотриманням всіх необхідних протиепідемічних вимог.

Як повідомлялося, раніше Шкарлет заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, але з певними особливостями, зважаючи на епідемічну ситуацію в кожному регіоні країни.