Столична влада просить Раду і Кабмін посилити покарання за вандалізм

Депутати Київської міської ради звернулися до Верховної Ради та Кабінету Міністрів з пропозицією посилити відповідальність за пошкодження майна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначили депутати Київради, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише за пошкодження окремих видів майна, а покарання за вандалізм взагалі немає. Порушників можна притягти до відповідальності лише за завдання шкоди у великих розмірах і це дає можливість вандалам уникати покарання в багатьох випадках, заявили вони.

Така ситуація, на переконання столичних депутатів, призводить до значних витрат як державного бюджету, так і місцевих бюджетів територіальних громад.

«Безвідповідальність правопорушників породжує збільшення злочинності та незахищеність державного й комунального майна. Навіть психологи стверджують, що вигляд зруйнованих предметів викликає у громадян потребу в подальшому руйнуванні. Так, у місцях, де вже є пошкоджене майно, частіше виникають такі явища, як розмальовані стіни будинків, розбиті ліхтарі, зруйновані автобусні зупинки та інше. Разом з цим кількість вандалів збільшується з року в рік, про що свідчить статистика такого виду порушень", - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.

Тому міська рада за ініціативи мера Києва Віталія Кличка закликає парламент посилити покарання за вандалізм.

Як повідомлялося, у ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.