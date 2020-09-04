Столична влада просить Раду і Кабмін посилити покарання за вандалізм
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київради.
Як зазначили депутати Київради, Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність лише за пошкодження окремих видів майна, а покарання за вандалізм взагалі немає. Порушників можна притягти до відповідальності лише за завдання шкоди у великих розмірах і це дає можливість вандалам уникати покарання в багатьох випадках, заявили вони.
Така ситуація, на переконання столичних депутатів, призводить до значних витрат як державного бюджету, так і місцевих бюджетів територіальних громад.
«Безвідповідальність правопорушників породжує збільшення злочинності та незахищеність державного й комунального майна. Навіть психологи стверджують, що вигляд зруйнованих предметів викликає у громадян потребу в подальшому руйнуванні. Так, у місцях, де вже є пошкоджене майно, частіше виникають такі явища, як розмальовані стіни будинків, розбиті ліхтарі, зруйновані автобусні зупинки та інше. Разом з цим кількість вандалів збільшується з року в рік, про що свідчить статистика такого виду порушень", - зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олександр Харченко.
Тому міська рада за ініціативи мера Києва Віталія Кличка закликає парламент посилити покарання за вандалізм.
Як повідомлялося, у ніч з 21 на 22 серпня було вчинено акт вандалізму щодо скульптури «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.