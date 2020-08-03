Суд відправив під домашній арешт чоловіка, який розтрощив в'їзд на Труханів острів

Суд відправив під домашній арешт чоловіка, який розтрощив в'їзд на Труханів острів

Укрінформ
Столичний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який в ніч з 1 на 2 серпня розтрощив обладнання автоматичної системи пропуску автомобілів на Труханів острів, у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Суд обрав затриманому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня правоохоронці затримали п’яного чоловіка, який в ніч з 1 на 2 серпня розтрощив обладнання автоматичної системи пропуску автомобілів на Труханів острів. Чоловіку оголосили підозру.

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