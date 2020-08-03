Суд відправив під домашній арешт чоловіка, який розтрощив в'їзд на Труханів острів
Укрінформ
Столичний суд обрав запобіжний захід чоловіку, який в ніч з 1 на 2 серпня розтрощив обладнання автоматичної системи пропуску автомобілів на Труханів острів, у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Як передає Укрінформ, про це інформує відділ комунікації поліції Києва.
«Суд обрав затриманому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня правоохоронці затримали п’яного чоловіка, який в ніч з 1 на 2 серпня розтрощив обладнання автоматичної системи пропуску автомобілів на Труханів острів. Чоловіку оголосили підозру.