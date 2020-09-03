У київській мерії розповіли про харчування у школах під час карантину

У Києві на час дії карантинних обмежень змінився формат шкільного харчування.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у Фейсбуці.

«Останніми днями отримую невдоволення батьків про те, чим зараз харчуються діти... Той формат сніданків, який є зараз, вимушений і тимчасовий. Це не заміна гарячого харчування! Це сніданки, затверджені Держпродспоживслужбою, на час поки у країні діють карантинні обмеження», – зазначив Мондриївський.

Він додав, що після скасування дії карантинних обмежень у школах обов’язково повернуться до звичної моделі мультипрофільного харчування дітей, який передбачає декілька страв на вибір.

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Водночас Мондриївський заявив, що контроль за шкільним харчуванням на час пандемії буде посилений, а до підприємств, які харчують дітей, буде підвищена увага, «аби правила дотримувались, і діти не залишалися голодними».

У КМДА нагадали, що гарячі обіди для учнів старших класів і школярів, які перебувають у групах подовженого дня, лишається незмінним, проте - з урахуванням усіх протиепідемічних заходів.

Як повідомлялося, освітній процес 1 вересня розпочали 427 із 428 комунальних шкіл Києва, одна школа працюватиме дистанційно через захворювання на коронавірус серед вчителів.