Поліція звільнила викраденого у Києві бізнесмена

Правоохоронці звільнили викраденого у столиці бізнесмена, якого понад тиждень утримували на території Київської області.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент Укрінформу.

"Це викрадення людини завдяки допомозі і співпраці з нашим центральним апаратом, Департаментом карного розшуку, оперативними службами, фактично було розкрито за 8 днів", - сказав Крищенко.

За його словами, бізнесмена викрали в Печерському районі столиці 21 серпня, а його дружина звернулася до поліції 22 серпня.

Начальник поліції Києва поінформував, що спочатку було порушено кримінальне провадження за статтею 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою "безвісти зниклий".

"Відразу наші найкращі працівники, найкращі працівники прокуратури, району, міста і департаментів, центрального апарату (поліції - ред.) включились. І на першочерговому етапі завдяки системі "Безпечне місто", відеокамерам було встановлено автомобіль викрадачів, було встановлено кілька осіб, які могли бути причетні до цього викрадення, і вже у подальшому це дало змогу встановити все коло осіб, встановити перше місце, де переховували цього викраденого - це було вже за межами міста Києва", - уточнив головний столичний поліцейський.

За інформацією Крищенка, чоловік, якого викрали, намагався втекти і отримав травми й поранення. Зокрема, одного разу чоловік намагався вистрибнути з другого поверху будівлі, але не втримався і впав, отримавши переломи ніг. Окрім того, при спробі втечі один з охоронців кілька разів стріляв у викраденого з травматичної зброї.

Потім цього чоловіка перевезли в інший район, але теж на території Київщини. Викраденого утримували у покинутому будинку, де його охороняли.

"І в ході восьмиденної, фактично цілодобової роботи було встановлене коло осіб, був встановлений замовник цього злочину і організатор. Один з них - колишній працівник правоохоронних органів, мав досвід оперативної роботи. Ці особи вживали заходів конспірації, але їх місце знаходження було встановлено, і минулої суботи зі спецпідрозділом КОРД під час операції було затримано 6 осіб, в тому числі і особу, яка виявилася замовником цього злочину", - уточнив Крищенко.

Окрім того, за інформацією поліції, ще один з учасників злочинної організації проходив службу у зоні АТО.

В першу чергу звільнили заручника, і йому одразу надали медичну допомогу, наразі він під охороною знаходиться в лікарні, уточнив Крищенко.

За його словами, в ході обшуків було вилучено, окрім речових доказів, які підтверджують вину затриманих, велику кількість зброї, зокрема - 28 гранат різних систем, 12 ручних гранатометів, автоматичну зброю, пістолети, а також понад 5 тисяч набоїв, запали й 400 грамів тротилу.

Головний мотив викрадення цього чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, - бізнесмен і займається нерухомістю, - фінансовий.

Постраждалому - 48 років, і його, за інформацією прокуратури, спочатку запросили на зустріч під приводом поїхати на територію Київщини оглянути земельну ділянку. Із замовником потерпілий був знайомий.

Прокурор Києва Олег Кіпер поінформував, що шістьом затриманим у порядку статті 208 КПК України оголошено підозру.

Наразі двох осіб суд заарештував на 60 діб, інших двох відправили під домашній арешт, і ще по двох суд продовжує розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу - їм прокуратура просить тримання під вартою без альтернативи застави.

Імені потерпілого правоохоронці не назвали.

Прокурор Києва також повідомив, що затримані раніше не були судимі, їх вік - від 35 до 52 років, є жителями Києва. Кіпер додав, що наразі зв'язків із криміналом цих осіб не встановлено.

Справа розслідується за ч. 2 146 і ч. 2 ст. 189 ККУ - це викрадення і вимагання, зазначив Кіпер.