Суд у Харкові визнав мертвим зниклого безвісти активіста, якого викрали у 2015 році

Київський райсуд Харкова визнав мертвим зниклого безвісти активіста, якого у 2015 році викрали в центрі міста озброєні злочинці.

Про це йдеться в ухвалі Київського райсуду Харкова від 22 липня 2020 року, передає Укрінформ.

"Суд розглянув заяву цивільної дружини громадянина, яка просила визнати її чоловіка померлим. Вона підтвердила, що невідомі особі викрали його у квітні 2015 р., тоді ж було відкрито провадження за фактом викрадення й незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України). За її словами, є свідки викрадення її чоловіка. Вважає, що викрадення пов`язане з його громадською діяльністю, оскільки він був активним учасником подій в Харкові на початку 2014 року і мав особистий конфлікт з активістами громадської організації "Оплот", тому викрадення загрожувало йому смертю", - йдеться в документі.

Як зазначається, розшук зниклого результатів не дав. Мати чоловіка також нічого про можливе місце його перебування не знає.

Під час досудового розслідування, за даними поліції та СБУ, встановлено, що зниклий по медичну допомогу до медичних закладів Харкова не звертався, до кримінальної відповідальності не притягався, державний кордон не перетинав, актові записи цивільного стану про зміну імені та смерть відсутні.

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Товариш зниклого на допиті у суді пояснив, що знав його 15 років, і в момент викрадення був поряд. Увечері 20 квітня 2015 року в центрі Харкова на вулиці Бажанова на них напали п’ятеро невідомих, які були озброєні автоматами, пістолетами та кийками. Тоді зниклий побіг у бік Академії міського господарства, нападники побігли за ним. Відтоді свідку невідомо про його місцезнаходження.

Суд, вивчивши матеріали справи та свідчення, ухвалив визнати зниклого чоловіка померлим.

Заявнику пояснили: у разі, якщо фізична особа, яка була оголошена померлою, з'явилася, або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за заявою зацікавленої особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.