У столичних школах можуть запровадити змішану форму навчання

Столична влада розробила кілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти, зокрема розглядається застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної.

Як передає Укрінформ, про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

"Розроблено кілька сценаріїв організації освітнього процесу у закладах освіти столиці, до яких готується місто. У тому числі розглядається і застосування змішаної форми навчання – очної та дистанційної. Кожний заклад освіти в умовах карантинних обмежень має обрати свою модель навчання та бути готовим до викликів пандемії", - зазначив Мондриївський.

Він додав, що столиця починає новий 2020-2021 навчальний рік у звичайному для школярів форматі, але в нових умовах.

Мондриївський зауважив, що були розроблені нові правила відвідування шкіл та алгоритм дій у разі виявлення хворої дитини.

"Школи Києва готові працювати у нових реаліях. Кожний ранок буде починатися з вимірювання температури учням та працівникам і продовжуватися 5-хвилинками здоров’я", – сказав Мондриївський.

За його словами, змінено графіки приходу дітей до школи, відкрито додаткові входи, розроблені напрямки руху учнів та збільшено час на перерви між уроками.

"Київ першим розробив та затвердив Регламент освітнього процесу та виділив 33,3 млн грн на усі необхідні дезінфекційні засоби для безпеки учнів та працівників. Ми обов’язково повернемось до звичайного життя, без карантинних обмежень. Зараз розпочинаємо навчальний рік у зрозумілому для суспільства режимі навчання, але ми готові до будь-яких змін в епідемічній ситуації міста. Безпека дітей найголовніше", – сказав Мондриївський.

Як повідомлялося, новий навчальний рік у школах Києва розпочнеться з 1 вересня, але в нових умовах та з дотриманням усіх правил.