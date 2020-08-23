У центрі Києва перекриють рух через святкування Дня Незалежності

У Києві під час святкування 29-ї річниці незалежності України тимчасово закриють рух транспорту у центрі міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Так, із 16:00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів та на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів.

Зокрема, рух обмежать на вулиці Трьохсвятительській (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі), вулиці Михайлівській (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі) на Малій Житомирській (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду). Також рух буде обмежено на вулицях А.Тарасової, Софійській, Володимирській, Софійській площі, Рильському провулку, на вулиці Велика Житомирська та Десятинній.

Крім того, 24 серпня з 08:00 у зв’язку з проведенням масових заходів буде перекрито: частину вул. Володимирської (біля парку ім. Шевченка), бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі), Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), Володимирський проїзд, вулиці Костьольну, Прорізну, Б. Хмельницького, Бессарабську та Європейську площі, Володимирський узвіз та вулицю Городецького.

Перекриття триватимуть до завершення заходів. На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Як повідомляв Укрінформ, 24 серпня з нагоди Дня Незалежності України у столиці та інших відбудеться низка урочистих, культурно-мистецьких та спортивних подій.