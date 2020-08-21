День народження України: 12 подій для святкування офлайн

Київ та Львів! Розказуємо, де святкувати День Незалежності України цього року.

Парад 2020: Марш Захисників України

Що цікавого: Минулого року, на День Незалежності, ветерансько-військова спільнота вийшла на Марш Захисників України, чим впевнено увійшла до історії.

Відбулось не тільки щось невимовно прекрасне. Відбулось народження традиції, яка наповнює нову українську міфологію та ідентичність.

Сила. Воля. Боротьба.

Коли: 24 серпня о 09:00 – 16:00

Де: Парк ім. Тараса Шевченко, Київ

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“Брати Гадюкіни” на площі Ринок

Що цікавого: Легенда українського рок-н-ролу - гурт “Брати Гадюкіни” - дасть у центрі Львова концерт з нагоди Дня Прапора. О 15:30 стартує автограф-сесія з виконавцями, а сам концерт розпочнеться о 18:00. Для тих, хто запізниться на подію, відбудеться After party о 20:00.

Коли: 23 серпня 18:00

Де: Площа Ринок, Львів

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Ukraine NOW 29 у Хвильовому

Що цікавого: Традиційна вечірка з нагоди Дня народження нашої малої — Ukraine NOW // 29

Як пройшов наш спільний 28-ий рік? Ми познайомились ближче, бо ізольовані від світу лишились наодинці, почали заново досліджувати її і заново закохались. Ми пережили найстресовіший рік з часів Революції, разом борючись із новим вірусом та свавіллям старої системи. Продовжимо так само спільно лупати цю скалу в наступному, 29-му.

Мала заслужила на гучне святкування під кращу українську музику. Будемо слухати український фанк 70-х, естраду 80-х, лірику 90-х, електронщину нульових та багато сучасної музики. За пультом в цей день:

18:00-20:00 Макс Macka

20:00-22:00 Всеволод Корецький (Seba Korecky)

22:00-00:00 Jaroslav Kačmars'kyj (Shmir Sound)

00:00-02:00 Ing Var (uniq id)

Коли: 24 серпня 18:00 – 02:00

Де: Хвильовий (Верхній Вал, 18), Київ

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День Незалежності у Музеї «Становлення української нації»

Що цікавого: Пізнати справжню історію становлення Незалежності, відчути атмосферу історичної події,позмагатись у інтелектуальних вікторинах за подарунки та головний приз – сертифікат безкоштовне відвідування музею.

Коли: 22-24 серпня 2020 р. о 10:00 – 19:00

Де: Музей «Становлення української нації» (вул. Лаврська, 27), Київ

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Виставка квітів до дня Незалежності на Співочому Полі

Що цікавого: Виставка квітів на Співочому полі Мультленд, для створення якої висаджено більше 300 тисяч квітів. На вас чекатимуть Angry Birds, Білосніжка та 7 гномів, Аладдін, Жасмін та Джин, Посіпаки, Міккі Маус, герої мультфільму «В пошуках Немо» та Книги «Джунглів», Шрек, чарівні феї та Рапунцель.

На території виставки для гостей будуть працювати різноманітні фотозони, локації для дітей, активні розваги, майстер-класи.

Коли: 14 серпня - 13 вересня 10:00 – 20:00

Де: Нове Співоче поле (вул. Лаврська, 33), Київ

Скільки: дорослий – 100 грн., дитячий – 25 грн.

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Всі рок-легенди разом в День Незалежності в готелі Братислава

Що цікавого: Green Grey, ВВ, Скрябін, YURCASH, Табула Раса, DJ Толя Місячні Транбони та інші зберуться на BRO! FEST, щоб зіграти великий вертикальний концерт. Сцена буде розташована на даху корпусу готелю Братислава, а глядачі будуть перебувати на балконах номерів в сусідній будівлі, дотримуючись усіх правил карантину

Коли: 24 серпня 17:00 – 22:00

Де: Готельний комплекс Братислава

Скільки: від 449 грн

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Забіг у Вишиванках 2020

Що цікавого: «Забіг у вишиванках» – яскраве патріотичне та родинне свято, свято єдності, коли українці згуртовуються, та усі разом, вдягнені у найкращі вишиванки, беруть участь у масовому забігу, символізуючи волю та незалежність нашої країни та нації.

Коли: 24 серпня 08:30 – 13:00

Де: ВДНГ, Київ

Скільки: 500 грн. Реєстрація

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Виставка «Рік 1933. Шлях додому» І Перша картина про Голодомор

Що цікавого: Виставка «Рік 1933. Шлях додому» — це історія про Віктора Цимбала, мистецтво, Голодомор та «Рік 1933» — першу картину про геноцид українців, яка нещодавно була привезена зі США.

Про митця-емігранта, який, живучи на 3-х континентах та у 5-ти країнах, завжди залишався українцем, та про важливий живописний твір, якого Україна досі не бачила.

Це перше експонування картини «Рік 1933» в Україні і масштабна розповідь про шлях митця. Крім того, на виставці будуть представлені й інші твори найкращого графіка Південної Америки, ілюстратора «General Motors», «Ford», «Shell», «Kodak», «Martini», National City Bank of New York, «Nestle» та дописувача у 200 часописах Віктора Цимбала.

Коли: 23 - 24 серпня 10:00 – 18:00

Де: Музей Голодомору (вул. Лаврська 3), Київ

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!FEST Weekend. Незалежний

Що цікавого: На Старознесенській готують чотириденний вікенд просто неба. У п’ятницю заплановані читання просто неба за участі Леся Подерв’янського, у суботу звучатимуть українська акустика у синтезі із західним звучанням від Макса Пташника, у неділю - релаксація та нічна вечірка в навушниках, а на День Незалежності у понеділок - музичний концерт.

Коли: 21 - 24 серпня

Де: FESTrepublic, вул. Старознесенська, 24, Львів

Скільки: Вхід вільний

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День Незалежності з Музбатом

Що цікавого: У концертній програмі: гурт "Рутенія", гурт "Осяйна&Живосил", Сергій Файфура, Nelia Franchuk, Ейра, гурт BeTwins, Христина Панасюк та автентичні повстанські пісні від Галі Ващук. Хедлайнер: 20:00 - гурт Тінь Сонця

Коли: 23 серпня 14:00 – 22:00

Де: Арт-сквер імені Василя Сліпака (Андріївський узвіз), Київ

Скільки: Вхід вільний

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Шпилясті Кобзарі на ВДНГ

Що цікавого: На сьогодні «Шпилясті кобзарі» – це ексклюзивний проект, що поєднує колорит народної музики з мотивами світових хітів, рідні звуки старовинного інструменту з шаленим присмаком сучасних танцювальних композицій.

Квітучий яблуневий сад, запальна атмосфера свята, смачна їжа та напої вже чекають на Вас.

Коли: 23 серпня 20:00 – 21:30

Де: ВДНГ, Київ

Скільки: 400 грн

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Прем’єра документальної стрічки “Ваш Василь”

Що цікавого: Відкритий показ документальної стрічки «Ваш Василь» в рамках фестивалю Молодість.

«Ваш Василь» - саме так Василь Стус підписував свої листи рідним та друзям з ув’язнення.

Що ми знаємо про Василя Стуса? Український поет? Дисидент? Номінант на Нобелівську премію з літератури? Борець за права людини у радянському союзі? Та де за цими пафосними фразами знаходиться справжня людина? Реальна історія життя поета, побудована на уривках з віршів, щоденників, листів, виступів та уривків з допитів. Василь Стус очима рідних та друзів, не оминаючи незручних фактів.

Коли: 24 серпня 18:00 – 20:00

Де: Арка Дружби Народів, Київ

Скільки: Вхід вільний

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