У лікарнях Києва 92 пацієнти з COVID-19 — у тяжкому стані

У столичних лікарнях перебувають 499 хворих на COVID-19, 92 пацієнтів - у тяжкому стані.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас збільшується кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах медзакладів столиці перебувають 499 хворих на COVID-19, у тому числі 18 дітей. 92 пацієнти у тяжкому стані, 8 – під апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ - ред.)", - сказав він.

Кличко зазначив: з підозрою на коронавірус в лікарнях перебуває 51 киянин, а хворих на пневмонію тільки минулої доби госпіталізували 99. Усього у лікарнях таких пацієнтів майже 700.

За словами очільника міста, сьогодні лікарні першої хвилі фактично функціонують як інфекційні госпіталі. Також готові вже приймати хворих і лікарні другої хвилі. "Вони забезпечені медикаментами, мають все необхідне для лікування таких пацієнтів обладнання", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.

У столиці вже 11 328 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", за минулу добу - 156.