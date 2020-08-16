У Києві за добу - 146 випадків коронавірусу

У Києві вже 10 538 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За добу зафіксовано 146.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у Телеграмі.

Зазначається, що станом на 16 серпня в Києві на коронавірус захворіли: 85 жінок віком від 19 до 88 років, 50 чоловіків віком від 20 до 82 рокiв, 4 дівчинки від 1 до 11 років та 7 хлопчиків від 8 до 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві одужало 7 людей. Усього одужало 3380 мешканців Києва, померло - 153.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі - 26. У Деснянському - 24. У Голосіївському районі - 20 випадків.

У КМДА додають, що за останній тиждень у столиці збільшилась кількість госпіталізованих хворих на коронавірус. Наразі Київ готує медзаклади другої хвилі для лікування хворих на COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні станом на 16 серпня лабораторно підтвердили 91 356 випадків COVID-19, із них за добу – 1 637.