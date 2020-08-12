Вулиці Києва перекриють через зйомки фільму із Ван Даммом

У серпні на деяких вулицях Києва обмежуватимуть рух транспорту в зв’язку зі зйомками фільму «The Last Mercenary» за участю актора Жан-Клода Ван Дамма.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

12 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської);

14 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці;

17 серпня з 05:00 до 18:00: на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці.

17 серпня з 14:00 до 21:30: на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці.

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18 серпня з 05:00 до 14:00: на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської).

25 серпня з 05:00 до 21:00: на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Зйомки художнього фільму тривають із 10 серпня і закінчаться 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю «ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС». Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

Як повідомлялося, американська компанія Netflix зніматиме свій перший фільм в Україні - комедійний бойовик "The Last Mercenary".

Як зазначав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, це комедійний бойовик про політичні інтриги на державному рівні. Левова частина зйомок відбудеться у Києві. Також зніматимуть у Парижі.

За сюжетом, події розгортатимуться у Франції. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов. Головні відповідальні за частину зйомок в Україні – міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media.