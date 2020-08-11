Вночі на Львівській площі частково обмежуватимуть рух

На Львівській площі вночі проти 12 та 13 серпня через ремонт частково обмежуватимуть рух транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі частково обмежуватимуть рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували, на площі виконають поточний ремонт.

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Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. У ніч проти середи старе покриття знімуть. Під час робіт рух буде частково обмежений.