Вночі на Львівській площі частково обмежуватимуть рух
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Укрінформ
На Львівській площі вночі проти 12 та 13 серпня через ремонт частково обмежуватимуть рух транспорту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".
"Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі частково обмежуватимуть рух транспорту", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували, на площі виконають поточний ремонт.
Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. У ніч проти середи старе покриття знімуть. Під час робіт рух буде частково обмежений.