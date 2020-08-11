Вночі на Львівській площі частково обмежуватимуть рух

Вночі на Львівській площі частково обмежуватимуть рух

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Укрінформ
На Львівській площі вночі проти 12 та 13 серпня через ремонт частково обмежуватимуть рух транспорту. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Із 21:00 11 серпня до 6:00 12 серпня та з 21:00 12 серпня до 6:00 13 серпня на Львівській площі частково обмежуватимуть рух транспорту", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували, на площі виконають поточний ремонт.

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Роботи проводитимуть вночі, щоб менше впливати на трафік. У ніч проти середи старе покриття знімуть. Під час робіт рух буде частково обмежений.

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