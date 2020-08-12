Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах мера Києва

Верещук вважає Кличка своїм єдиним суперником на виборах мера Києва

Укрінформ
Кандидат від партії "Слуга народу" на посаду Київського міського голови народний депутат Ірина Верещук єдиним своїм суперником на виборах вважає чинного мера столиці Віталія Кличка.

Про це вона сказала журналістам у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи вважає вона конкурентом кандидата від партії "Голос" Сергія Притулу, Верещук сказала: "Я вважаю, що мій єдиний суперник - Кличко Віталій, чинний мер".

Політик сказала, що на виборах боротися буде "всіляко", але - чесно, відкрито і прозоро.

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"Ніяких чорних кампаній, ніяких замовних кампаній, ніяких обливань брудом і критики безпідставної, неаргументованої не буде. Але критикувати за те, що не зроблено, і пропонувати те, що буде зроблено, звичайно, в моїх силах, і в моїй програмі буде відображено якнайбільше і якнайповніше", - зазначила Верещук.

Вона також укотре покликала Віталія Кличка на дебати.

Як повідомляв Укрінформ, фракція "Слуга народу" і Президент Володимир Зеленський 16 липня, за результатами внутрішньопартійного праймеріз, обрали Ірину Верещук кандидатом на посаду міського голови Києва.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

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