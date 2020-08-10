Протести під Посольством Білорусі в Києві: поліція склала адмінпротоколи на 5 осіб

Поліціянти склали адміністративні протоколи щодо п'ятьох осіб у зв'язку з порушенням правопорядку біля посольства Білорусі у Києві.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції.

"Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліціянта та дрібне хуліганство", - поінформували у поліції.

У відомстві розповіли, що під час акції біля посольства Республіки Білорусь, що на вулиці Коцюбинського, група чоловіків порушувала правопорядок. На вимогу працівників поліції припинити дії вони не реагували та поводились агресивно.

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За словами правоохоронців, п’ятьох правопорушників для встановлення анкетних даних доправили до Шевченківського управління поліції. Після перевірки дільничні офіцери поліції склали на них адміністративні матеріали за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліціянта, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Їм загрожує штраф у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Раніше повідомлялося, що під час акції під посольством Білорусі у Києві сталися сутички між учасниками та поліцією, правоохоронці затримали кількох осіб.

За даними "Радіо Свобода", серед затриманих був колишній в’язень Кремля Олександр Кольченко.